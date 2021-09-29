Почеттино подвёл итоги матча с «Манчестер Сити»

Рулевой «ПСЖ» Маурисио Почеттино поделился мнением о вчерашнем поединке против «Манчестер Сити» в групповом этапе Лиги чемпионов. Парижане отпраздновали «сухую» победу со счетом 2:0. Голы забили Гуйе и Месси.

«Мне понравилась игра команды. Мы продемонстрировали яркий футбол, переходили в нападение, когда того требовала ситуация. Команда строится постепенно, шаг за шагом. Подобные игры помогают в этом. Мои подопечные провели отличный матч, поздравляю их с победой», - цитирует аргентинца пресс-служба УЕФА.

После двух туров французский коллектив набрал четыре очка и занимает первое место в группе. В следующем матче подопечные Почеттино встретятся с «РБ Лейпцигом».