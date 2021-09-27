​Почеттино – о победе в Лиге чемпионов: «Манчестер Сити» в процессе времени и инвестиций намного опережает «ПСЖ»

Главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино перед игрой групповой стадии Лиги чемпионов против «Манчестер Сити» поговорил о задаче выиграть турнир.

Стоит сказать, что от «ПСЖ» и «Манчестер Сити» давно ждут успеха в сильнейшем клубном турнире континента, учитывая средства, которые вкладываются в эти клубы. За последние годы команды по разу играли в финале Лиги чемпионов, но проигрывали там.

«На мой взгляд, «Манчестер Сити» руководит лучший тренер. Они хотят выиграть Лигу чемпионов. Для нас победа в Лиге чемпионов была бы мечтой, но этот процесс требует времени и инвестиций. С точки зрения этого процесса «Манчестер Сити» намного опережает «ПСЖ». Но в футбольном матче может случиться что угодно», - приводит слова Почеттино BBC.