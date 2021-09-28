Месси - в заявке «ПСЖ» на матч с «Манчестер Сити»

Главный тренер французского «ПСЖ» Маурисио Почеттино назвал заявку команды на матч второго тура группового раунда Лиги чемпионов против «Манчестер Сити».

Как сообщила пресс-служба парижского клуба, аргентинский форвард Лионель Месси попал в состав команды. 34-летний нападающий пропустил два последних матча из-за повреждения. Также принять участие в поединке с «горожанами» может итальянский хавбек Марко Верратти.

Встреча состоится в Париже сегодня, 28 сентября. Начало игры - 22:00 по московскому времени. Читать подробную текстовую трансляцию можно будет на Liveresult.ru.