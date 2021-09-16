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Лига чемпионов

Грилиш повторил достижение Руни в Лиге чемпионов

16 Сентября 2021 • 16:27 Комментировать
ПСЖ
...
Манчестер Сити
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28.09 22:00

Полузащитник «Манчестер Сити» Джек Грилиш повторил достижение легендарного нападающего «Манчестер Юнайтед» Уэйна Руни, передаёт Opta. Он стал вторым английским игроком в истории Лиги чемпионов, которому удалось оформить «гол+пас» в дебютном матче в турнире.

Напомним, что Грилиш дебютировал в Лиге чемпионов в матче с «РБ Лейпциг» (6:3), выйдя в стартовом составе «Манчестер Сити». В первом тайме игрок отдал результативную передачу на защитника Натана Аке, а во втором забил сам.

Грилиш стал игроком «Манчестер Сити» этим летом, перейдя из «Астон Виллы» за 117,5 млн евро. В нынешнем сезоне АПЛ он сыграл четыре матча, забил один гол и отдал одну результативную передачу.

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Евро-Футбол.Ру,
Уэйн Руни Манчестер Сити Джек Грилиш
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