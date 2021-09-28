Месси стал худшим игроком «ПСЖ» в первом тайме матча с «Манчестер Сити»

Центральный матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов между «ПСЖ» и «Манчестер Сити» пока идет по сценарию французской команды. Парижане забили быстрый гол и смогли удержать свое преимущество до конца первого тайма.

Впрочем, статистический портал WhoScored в перерыве поединка отметил, кто стал худшим футболистом на поле в первой половине встречи. Как бы это не было удивительно, но самый низкий рейтинг по итогам 45 минут получил Лионель Месси – 6.21. Второй худший по этому показателю – Неймар с 6.45.

Однако, главный тренер Маурисио Почеттино не стал вносить кадровые коррективы в раздевалке, выпустив после паузы всё тех же футболистов. Текстовая онлайн-трансляция второго тайма доступна на сайте Liveresult.ru