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Лига чемпионов

Месси стал худшим игроком «ПСЖ» в первом тайме матча с «Манчестер Сити»

28 Сентября 2021 • 23:09 Комментировать (2)
ПСЖ
2:0
Манчестер Сити
окончен

Центральный матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов между «ПСЖ» и «Манчестер Сити» пока идет по сценарию французской команды. Парижане забили быстрый гол и смогли удержать свое преимущество до конца первого тайма.

Впрочем, статистический портал WhoScored в перерыве поединка отметил, кто стал худшим футболистом на поле в первой половине встречи. Как бы это не было удивительно, но самый низкий рейтинг по итогам 45 минут получил Лионель Месси – 6.21. Второй худший по этому показателю – Неймар с 6.45.

Однако, главный тренер Маурисио Почеттино не стал вносить кадровые коррективы в раздевалке, выпустив после паузы всё тех же футболистов. Текстовая онлайн-трансляция второго тайма доступна на сайте Liveresult.ru

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Лионель Месси Манчестер Сити ПСЖ
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Комментарии (2)
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Рейтинг комментариев
Alex1972
29 Сентября 2021 в 01:44
Конечно, он же стоял... Даже Донарумма больше бегал по штрафной... А во втором тайме ещё и прилёг.. Ерунда, что под стенкой... Гол забил и отдохнул... Это может только Великий Месси.. Хе-хе...
JUMPER
28 Сентября 2021 в 23:21
ай...та ни можить быть такова...))) как посмели снять карону с виликава лилипута...))) таперь настигнит вас кара нибесная...)))
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