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Лига чемпионов

Фердинанд: «Недопустимо, чтобы Месси лежал за стенкой, это неуважение»

29 Сентября 2021 • 11:14 Комментировать (5)
ПСЖ
2:0
Манчестер Сити
окончен

Бывший футболист сборной Англии и «МЮ» Рио Фердинанд отреагировал на момент в матче Лиги чемпионов между «ПСЖ» и «Манчестер Сити» (2:0). Во время исполнения штрафного «горожанами» звездный форвард Лионель Месси лег за стенкой, создав дополнительный заслон.

«В тот момент, когда они отрабатывали это на тренировке, нужно было сказать Почеттино, что это недопустимо. Это неуважение по отношению к Лео. Будь я на поле, то лег бы вместо Месси. Лионель не должен этого делать, у него совершенно другие задачи. Такой игрок не должен пачкать футболку», - цитирует Фердинанда Daily Mail.

В прошедшем матче Месси забил свой дебютный гол за парижскую команду.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси ПСЖ Рио Фердинанд
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Комментарии (5)
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Рейтинг комментариев
Sergo
29 Сентября 2021 в 12:35
игра #поваляйгномика
A-LeXX
29 Сентября 2021 в 12:30
Слишком много внимания этому эпизоду.
Очевидно, что эту обязанность выполняют игроки ПСЖ по очереди.
Почему-то никто не обратил внимания, что во время пробития следующего штрафного удара в стенке лежал Мбаппе.
ARTUR
29 Сентября 2021 в 11:30
чморят потиху Месси ... в Барсе такого даже в голову бы пьяную непришло никому
Ibray
29 Сентября 2021 в 11:45
Чего? Чел делает свою работу, помогает команде как может. Что с тобой не так? Это из той же оперы, что мусульмане не могут убрать грязь и мусор после себя, лучше будут жить в дерьме?
ARTUR
29 Сентября 2021 в 11:50
нет это из оперы что евреи принципиально не шахтеры , а не случайно
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