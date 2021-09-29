Фердинанд: «Недопустимо, чтобы Месси лежал за стенкой, это неуважение»

Бывший футболист сборной Англии и «МЮ» Рио Фердинанд отреагировал на момент в матче Лиги чемпионов между «ПСЖ» и «Манчестер Сити» (2:0). Во время исполнения штрафного «горожанами» звездный форвард Лионель Месси лег за стенкой, создав дополнительный заслон.

«В тот момент, когда они отрабатывали это на тренировке, нужно было сказать Почеттино, что это недопустимо. Это неуважение по отношению к Лео. Будь я на поле, то лег бы вместо Месси. Лионель не должен этого делать, у него совершенно другие задачи. Такой игрок не должен пачкать футболку», - цитирует Фердинанда Daily Mail.

В прошедшем матче Месси забил свой дебютный гол за парижскую команду.