Павлюченко рассказал, кто победит в матче «ПСЖ» - «Манчестер Сити»

Экс-футболист «Спартака», «Тоттенхэма» и сборной России Роман Павлюченко поделился ожиданиями от поединка между «ПСЖ» и «Манчестер Сити» в рамках второго тура групповой стадии Лиги чемпионов.

«Скорее всего, парижане уступят. Англичане имеют сбалансированный состав и способны справиться с любым звездном составом, так что даже на выезде они фавориты», - приводит слова Роман Vseprosport.ru.

Поединок пройдет в Париже сегодня, 28 сентября, начало запланировано в 22:00 по московскому времени. Встречу обслужит испанская бригада арбитров под руководством Карлоса дело Серро Гранде.

В первом туре «ПСЖ» потерял очки в гостевой игре с «Брюгге» (1:1), а «Манчестер Сити» в результативной перестрелке разобрался с «РБ Лейпцигом» - 6:3.