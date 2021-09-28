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Лига чемпионов

Павлюченко рассказал, кто победит в матче «ПСЖ» - «Манчестер Сити»

28 Сентября 2021 • 08:59 Комментировать (1)
ПСЖ
...
Манчестер Сити
3.00 3.75 2.30
Через 11 ч. 8 мин.

Экс-футболист «Спартака», «Тоттенхэма» и сборной России Роман Павлюченко поделился ожиданиями от поединка между «ПСЖ» и «Манчестер Сити» в рамках второго тура групповой стадии Лиги чемпионов.

«Скорее всего, парижане уступят. Англичане имеют сбалансированный состав и способны справиться с любым звездном составом, так что даже на выезде они фавориты», - приводит слова Роман Vseprosport.ru.

Поединок пройдет в Париже сегодня, 28 сентября, начало запланировано в 22:00 по московскому времени. Встречу обслужит испанская бригада арбитров под руководством Карлоса дело Серро Гранде.

В первом туре «ПСЖ» потерял очки в гостевой игре с «Брюгге» (1:1), а «Манчестер Сити» в результативной перестрелке разобрался с «РБ Лейпцигом» - 6:3.

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