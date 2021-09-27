Месси тренируется в общей группе «ПСЖ» перед матчем с «Манчестер Сити»

Звездный аргентинский форвард Лионель Месси занимается в общей группе «ПСЖ» в преддверии поединка второго тура группового этапа Лиги чемпионов против «Манчестер Сити», сообщил в своем твиттер-аккаунте инсайдер Марсело Бехлер. Таким образом, футболист с большой долей вероятности будет включен в заявку на матч.

Напомним, что нападающий пропустил две последних игры французского клуба из-за повреждения.

«ПСЖ» примет «Манчестер Сити» во вторник, 28 сентября. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по мск.

В первом туре парижане на выезде разошлись миром с «Брюгге» (1:1), а англичане одолели «РБ Лейпциг» (6:3).