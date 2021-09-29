Месси: «Уже понемногу адаптируюсь в «ПСЖ»

Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси прокомментировал свое выступление в поединке против «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов, в котором аргентинцу в кои то веки удалось забить свой дебютный гол за парижскую команду.

Новоиспеченный лидер французского коллектива отметил, что очень рад своему первому мячу в футболке новой команды. Также Лео ответил, как он себя чувствует с новыми партнерами и тренерским штабом. «Я уже понемногу адаптируюсь в «ПСЖ». Чем больше мы будем играть вместе, тем лучше будем взаимодействовать на поле. Просто нужно время, чтобы усовершенствоваться», - приводит слова Месси пресс-служба УЕФА.

Благодаря этой победе «ПСЖ» возглавил свой квартет, опережая по дополнительным показателям бельгийский «Брюгге».