Месси вошёл в историю Лиги чемпионов, повторив достижение Бензема

Форвард французского «ПСЖ» Лионель Месси отметился голом во вчерашнем поединке второго тура групповой стадии Лиги чемпионов против «Манчестер Сити». Звездный аргентинец поразил ворота «горожан» в концовке встречи, установив окончательный счет – 2:0.

Благодаря этому мячу 34-летний футболист вошел в историю еврокубка. Как сообщила пресс-служба УЕФА, Лео – второй игрок в истории, отличившийся голом в 17 подряд сезонах Лиги чемпионов. Первым игроком, покорившим эту отметку, стал француз Карим Бензема.

Стоит отметить, что вчерашний гол стал для Месси дебютным за парижан. Аргентинец перешел в клуб прошлым летом из «Барселоны», подписав двухлетний контракт.