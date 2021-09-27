​Гвардиола: «Надеюсь, Месси сыграет против нас»

В понедельник главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола выступил на пресс-конференции. Испанский специалист, среди прочего, высказался о Лионеле Месси. Аргентинец пропустил два последних матча «ПСЖ», но уже вернулся в общую группу.

«То, что Месси сделал в своей карьере, более чем исключительное. Надеюсь, завтра он сможет сыграть на благо футбола.

В прошлом сезоне «ПСЖ» был фантастической командой, и у нас были напряжённые игры. Теперь у них есть Месси. Это будет новая игра, это групповой этап - всё по-новому», - слова Гвардиолы приводит BBC на своём сайте.

Матч «ПСЖ» - «Манчестер Сити» стартует 28 сентября в 22:00 по московскому времени.