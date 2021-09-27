Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 186 Комментарии
Лига чемпионов

​Гвардиола: «Надеюсь, Месси сыграет против нас»

27 Сентября 2021 • 16:20 Комментировать
ПСЖ
...
Манчестер Сити
3.00 3.75 2.30
28.09 22:00

В понедельник главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола выступил на пресс-конференции. Испанский специалист, среди прочего, высказался о Лионеле Месси. Аргентинец пропустил два последних матча «ПСЖ», но уже вернулся в общую группу.

«То, что Месси сделал в своей карьере, более чем исключительное. Надеюсь, завтра он сможет сыграть на благо футбола.

В прошлом сезоне «ПСЖ» был фантастической командой, и у нас были напряжённые игры. Теперь у них есть Месси. Это будет новая игра, это групповой этап - всё по-новому», - слова Гвардиолы приводит BBC на своём сайте.

Матч «ПСЖ» - «Манчестер Сити» стартует 28 сентября в 22:00 по московскому времени.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Манчестер Сити ПСЖ Хосеп Гвардиола
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 27 Сентября
16:49 · Лига чемпионов
Марез - перед матчем с «ПСЖ»: Мы постараемся показать свою игру и победить
16:49 · Лига чемпионов
​Симеоне: «Игра с «Миланом» в Лиге чемпионов – фантастика»
16:20 · Лига чемпионов
​Гвардиола: «Надеюсь, Месси сыграет против нас»
14:47 · Лига чемпионов
Диаш: Месси феноменален, мне хочется нравится играть против таких игроков
14:36 · Лига чемпионов
​Пиоли: «Атлетико» готов использовать каждую нашу ошибку»
13:52 · Лига чемпионов
Месси тренируется в общей группе «ПСЖ» перед матчем с «Манчестер Сити»
12:34 · Лига чемпионов
Аллегри: «Матчи с «Зенитом» будут ключевыми для «Ювентуса» 1
11:58 · Лига чемпионов
Назначены судьи на матч «Зенит» - «Мальмё»
11:36 · Лига чемпионов
Ибрагимович не поможет «Милану» в матче с «Атлетико»
26 Сентября
19:37 · Лига чемпионов
​«Милан» - «Атлетико»: прогноз на матч Лиги чемпионов – 28 сентября 2021
19:23 · Лига чемпионов
​«Порту» - «Ливерпуль»: прогноз на матч Лиги чемпионов – 28 сентября 2021
18:41 · Лига чемпионов
​«ПСЖ» - «Манчестер Сити»: прогноз на матч Лиги чемпионов – 28 сентября 2021
18:30 · Лига чемпионов
​«Реал» - «Шериф»: прогноз на матч Лиги чемпионов – 28 сентября 2021
18:20 · Лига чемпионов
​«Шахтёр» - «Интер»: прогноз на матч Лиги чемпионов – 28 сентября 2021
18:10 · Лига чемпионов
Гендиректор «Шахтёра»: «Интер» смотрится очень хорошо»
Все новости
Рекомендуем