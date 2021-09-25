Месси сыграет с «Манчестер Сити»

Аргентинский форвард Лионель Месси, получивший небольшое повреждение, сможет помочь «ПСЖ» в матче группового раунда Лиги чемпионов против «Манчестер Сити», утверждает Lequipe.

Французские журналисты уверены, что 34-летний нападающий успеет восстановиться в предстоящей встрече. При этом матч против «Монпелье» в Лиге 1 аргентинец точно пропустит.

Также сообщается, что полузащитник Марко Верратти восстановился после травмы и готов выйти на поле в игре с «горожанами».

«ПСЖ» примет подопечных Хосепа Гвардиолы на своем поле во вторник, 28 сентября. Начало матча запланировано в 22:00 мск.