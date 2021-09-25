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Лига чемпионов

Месси сыграет с «Манчестер Сити»

25 Сентября 2021 • 12:44 Комментировать
ПСЖ
...
Манчестер Сити
2.80 3.70 2.40
28.09 22:00

Аргентинский форвард Лионель Месси, получивший небольшое повреждение, сможет помочь «ПСЖ» в матче группового раунда Лиги чемпионов против «Манчестер Сити», утверждает Lequipe.

Французские журналисты уверены, что 34-летний нападающий успеет восстановиться в предстоящей встрече. При этом матч против «Монпелье» в Лиге 1 аргентинец точно пропустит.

Также сообщается, что полузащитник Марко Верратти восстановился после травмы и готов выйти на поле в игре с «горожанами».

«ПСЖ» примет подопечных Хосепа Гвардиолы на своем поле во вторник, 28 сентября. Начало матча запланировано в 22:00 мск.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Манчестер Сити ПСЖ
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