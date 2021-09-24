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Лига чемпионов

​Месси рискует пропустить и матч с «Манчестер Сити»

24 Сентября 2021 • 17:27 Комментировать
ПСЖ
...
Манчестер Сити
2.80 3.70 2.40
28.09 22:00

Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси пропустит субботний матч французского чемпионата против «Монпелье». В пятницу пресс-служба клуба сообщала, что аргентинец возобновил беговую работу, и его состояние будет переоценено через два дня.

Как сообщает RMC Sport, участие Лионеля Месси в игре Лиги чемпионов против «Манчестер Сити» находится под вопросом. У звёздного форварда не так много шансов полностью восстановиться ко вторнику.

«ПСЖ» будет играть против «Манчестер Сити» во втором туре группового этапа Лиги чемпионов на своём поле. Игра стартует 28 сентября в 22:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси ПСЖ
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