Гвардиола – о поражении от «ПСЖ»: «Сейчас выпьем по бокалу вина и начнём подготовку к следующей игре»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола на послематчевой пресс-конференции поделился своими мыслями касательно причин неудовлетворительного результата команды в поединке против «ПСЖ» в Лиге чемпионов.

Испанский специалист заявил, что у него нет претензий к своим подопечным. По его словам, «горожане» сыграли так же хорошо, как и против «Челси» на выходных. Наставник считает, что футболисты выполнили установку на игру, просто их подвела реализация.

Впрочем, Гвардиола сильно не расстраивается этому поражению. «Сейчас мы пойдем на ужин, выпьем по бокалу вина, восстановимся и начнем подготовку к следующим матчам», - подытожил свою речь испанец в эфире BBC Sport.