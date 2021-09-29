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Лига чемпионов

Гвардиола – о поражении от «ПСЖ»: «Сейчас выпьем по бокалу вина и начнём подготовку к следующей игре»

29 Сентября 2021 • 00:50 Комментировать (2)
ПСЖ
2:0
Манчестер Сити
окончен

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола на послематчевой пресс-конференции поделился своими мыслями касательно причин неудовлетворительного результата команды в поединке против «ПСЖ» в Лиге чемпионов.

Испанский специалист заявил, что у него нет претензий к своим подопечным. По его словам, «горожане» сыграли так же хорошо, как и против «Челси» на выходных. Наставник считает, что футболисты выполнили установку на игру, просто их подвела реализация.

Впрочем, Гвардиола сильно не расстраивается этому поражению. «Сейчас мы пойдем на ужин, выпьем по бокалу вина, восстановимся и начнем подготовку к следующим матчам», - подытожил свою речь испанец в эфире BBC Sport.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити ПСЖ Хосеп Гвардиола
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Комментарии (2)
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Рейтинг комментариев
Alex1972
29 Сентября 2021 в 01:26
Выпей... Французское бордо - неплохое вино... Хе..
Dsbbcaw afwafva
29 Сентября 2021 в 01:16
Гвардиола после вылета в 1/4 от условного Порту:
«Сейчас выпьем по бокалу вина и начнём подготовку к следующей игре»
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