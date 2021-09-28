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Лига чемпионов

Доннарумма дебютирует в Лиге чемпионов во встрече с «Манчестер Сити»

28 Сентября 2021 • 08:23 Комментировать (1)
ПСЖ
...
Манчестер Сити
3.00 3.75 2.30
Через 11 ч. 6 мин.

Стало известно, кто займет место в воротах «ПСЖ» в предстоящем матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов против «Манчестер Сити». По данным инсайдера Фабрицио Романо, тренерский штаб выпустит в стартовом составе итальянца Джанлуиджи Доннарумму.

Стоит отметить, что это будет дебютная игра для 22-летнего футболиста в самом престижном клубном турнире Европы.

Поединок состоится в Париже сегодня, 28 сентября. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

В стартовом туре «ПСЖ» в гостях сыграл ничью с бельгийским «Брюгге» (1:1), а «Манчестер Сити» в родных стенах победил немецкий «РБ Лейпциг» (6:3).

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити ПСЖ Джанлуиджи Доннарумма
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