Доннарумма дебютирует в Лиге чемпионов во встрече с «Манчестер Сити»

Стало известно, кто займет место в воротах «ПСЖ» в предстоящем матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов против «Манчестер Сити». По данным инсайдера Фабрицио Романо, тренерский штаб выпустит в стартовом составе итальянца Джанлуиджи Доннарумму.

Стоит отметить, что это будет дебютная игра для 22-летнего футболиста в самом престижном клубном турнире Европы.

Поединок состоится в Париже сегодня, 28 сентября. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

В стартовом туре «ПСЖ» в гостях сыграл ничью с бельгийским «Брюгге» (1:1), а «Манчестер Сити» в родных стенах победил немецкий «РБ Лейпциг» (6:3).