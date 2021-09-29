Гвардиола оценил гол Месси в ворота «Манчестер Сити»

Звездный новичок французского «ПСЖ» Лионель Месси отметился голом во вчерашнем матче Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» (2:0). Аргентинец поразил ворота во втором тайме, разыграв комбинацию с Килианом Мбаппе.

Своим мнением о голе Месси поделился наставник «горожан» Хосеп Гвардиола.

«Фантастический гол», - приводит слова испанского тренера пресс-служба УЕФА.

После двух туров парижский гранд набрал четыре балла и захватил лидерство в квартете. Подопечные Гвардиолы идут вторыми с тремя очками.

В третьем туре «ПСЖ» встретится с «РБ Лейпцигом», а «Манчестер Сити» будет противостоять «Брюгге».

Месси вошёл в историю Лиги чемпионов, повторив достижение Бензема