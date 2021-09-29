Доннарумма – о дебюте в Лиге чемпионов: «Исполнилась моя мечта»

«ПСЖ» сегодня на своем поле довольно уверенно справился с «Манчестер Сити» (2:0). Матч в первую очередь запомнился первым голом Лионеля Месси в футболке парижан, а также дебютом Джанлуиджи Доннаруммы в Лиге чемпионов.

Несмотря на то, что итальянец уже долгое время считается одним из ведущих голкиперов мира, на его счету до сих пор так и не было ни единого матча в самом конкурентоспособном клубном соревновании континента.

Отмечается, лучшему вратарю прошедшего чемпионата Европы удалось удержать свои ворота сухими в игре против грозного оппонента. Статистика гласит, что на счету Доннаруммы семь сэйвов за проведенные 90 минут на поле. «Это была моя мечта. Я очень-очень счастлив. Я знал, что этот момент придет», - сказал игрок в эфире Sky Italia.