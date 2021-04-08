Президент «ПСЖ» отметил важность победы над «Баварией»

Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи прокомментировал гостевую победу над «Баварией» в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов. Парижский клуб отпраздновал «викторию» в Мюнхене со счетом 3:2.

«Очень важная победа для истории «ПСЖ». Мы смогли выиграть, несмотря на травмы нескольких важных футболистов. Горжусь игроками и тренерским штабом. Команда проделала большую работу, но дело еще не закончено. Сыгран только первый поединок», - приводит слова руководителя издание Lequipe.

Ответный матч состоится во Франции 13-го апреля. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.