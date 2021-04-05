Боатенг покинет «Баварию» по окончании сезона

Защитник «Баварии» Жером Боатенг покинет мюнхенский клуб.

Как сообщает Kicker, совет директоров «Баварии» принял окончательное решение не продлевать контракт с немецким футболистом. Клуб уже уведомил агента Боатенга о своём решении, таким образом, Жерому предстоит заняться поиском новой команды в летнее трансферное окно.

32-летний Боатенг сыграл тридцать матчей за «Баварию» во всех турнирах нынешнего сезона, забил два гола и отдал одну голевую передачу. Трансферная стоимость защитника оценивается в десять миллионов евро.

Ранее Жером заявил, что не исключает своего возвращения в английскую Премьер-лигу.