Боатенг покинет «Баварию» по окончании сезона

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05 Апреля 2021, 23:59,
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Защитник «Баварии» Жером Боатенг покинет мюнхенский клуб.
Как сообщает Kicker, совет директоров «Баварии» принял окончательное решение не продлевать контракт с немецким футболистом. Клуб уже уведомил агента Боатенга о своём решении, таким образом, Жерому предстоит заняться поиском новой команды в летнее трансферное окно.
32-летний Боатенг сыграл тридцать матчей за «Баварию» во всех турнирах нынешнего сезона, забил два гола и отдал одну голевую передачу. Трансферная стоимость защитника оценивается в десять миллионов евро.
Ранее Жером заявил, что не исключает своего возвращения в английскую Премьер-лигу.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Бавария, Жером Боатенг