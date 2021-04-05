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​Стало известно, кто будет судить матч «Бавария» - «ПСЖ»

05 Апреля 2021, 14:20,

На официальном сайте УЕФА была опубликована информация о судейских назначениях на матчи среды в Лиге чемпионов. Главную игру дня, в которой в Мюнхене сразятся «Бавария» и «ПСЖ», обслужит испанская бригада арбитров. Её возглавит известный испанский рефери Антонио Матеу Лаос. Главным по работе системы ВАР будет его соотечественник Алехандро Эрнандес.

Что касается параллельного поединка между «Порту» и «Челси», который пройдёт на нейтральном поле в Севилье, то в поле будет работать бригада из Словении во главе со Славко Винчичем. А вот на ВАР отработают поляки во главе с Павлом Гилем.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Челси, Бавария, ПСЖ, Порту, антонио матеу лаос, Славко Винчич
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