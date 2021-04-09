Маркиньос рискует пропустить ответную игру с «Баварией»

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09 Апреля 2021, 09:28,
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Защитник французского «ПСЖ» Маркиньос рискует пропустить ответный поединок четвертьфинальной стадии Лиги чемпионов против мюнхенской «Баварии». Бразилец травмировался в первой встрече и покинул поле в середине первого тайма.
Согласно сведениям издания L'Equipe, агент игрока заявил, что у Маркиньоса минимальные принять участие в ответном матче. Поединок пройдет во вторник, 13-го апреля, в Париже.
Напомним, что в первом матче, состоявшемся в Мюнхене, «ПСЖ» одержал победу со счетом 3:2.
В текущем розыгрыше чемпионата Франции 26-летний футболист провел 21 поединок, отметившись одним забитым мячом и одной результативной передачей.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Бавария, ПСЖ, Маркиньос
Жаль, классный футболист, который может делать разницу в таких матчах! Впрочем, ПСЖ может обойтись и без него, засущить игру. Преимущество-то у них на данный момент.