Мюллер: «Бавария» выстрелила себе в ногу»

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08 Апреля 2021, 08:27,
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Форвард мюнхенской «Баварии» Томас Мюллер пообщался с представителями СМИ после домашнего матча против «ПСЖ» в рамках четвертьфинала Лиги чемпионов. Встреча завершилась поражением немецкого гранда со счетом 2:3.
«Можно вспоминать пропущенные мячи, однако если бы мы победили со счетом 5:3 или 6:3, никто бы об этом не говорил. «Бавария» выстрелила себе в ногу. Теперь нам предстоит отыгрываться в Париже», - передает слова нападающего пресс-служба УЕФА.
Ответный поединок между парижским и мюнхенскими клубами состоится во Франции 13-го апреля. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Бавария, ПСЖ, Томас Мюллер