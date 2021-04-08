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Мюллер: «Бавария» выстрелила себе в ногу»

08 Апреля 2021, 08:27,

Форвард мюнхенской «Баварии» Томас Мюллер пообщался с представителями СМИ после домашнего матча против «ПСЖ» в рамках четвертьфинала Лиги чемпионов. Встреча завершилась поражением немецкого гранда со счетом 2:3.

«Можно вспоминать пропущенные мячи, однако если бы мы победили со счетом 5:3 или 6:3, никто бы об этом не говорил. «Бавария» выстрелила себе в ногу. Теперь нам предстоит отыгрываться в Париже», - передает слова нападающего пресс-служба УЕФА.

Ответный поединок между парижским и мюнхенскими клубами состоится во Франции 13-го апреля. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Бавария, ПСЖ, Томас Мюллер
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