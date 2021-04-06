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Флик – о матче с «ПСЖ»: «Мало что изменилось с прошлогоднего финала»

06 Апреля 2021, 23:51,

Главный тренер «Баварии» Ханс-Дитер Флик поделился ожиданиями от матча против «ПСЖ».

«Это будет новая игра, у них другая команда с новым тренером. Но в целом же мало что изменилось с прошлогоднего финала, нам нужно будет правильно распоряжаться мячом, а при потерях сразу же вступать в отбор, ставя их в неудобное положение. Что касается атаки, то мы бы хотели продемонстрировать больше решимости по сравнению с нашим матчем против «РБ Лейпцига» в выходные.

У «ПСЖ» отличная оборона и невероятные игроки в атаке. Нельзя давать им получать мяч на свободном пространстве, иначе всё может закончиться плохо», - цитирует Флика пресс-служба УЕФА.

Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Бавария, ПСЖ, Ханс-Дитер Флик
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