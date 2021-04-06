Флик – о матче с «ПСЖ»: «Мало что изменилось с прошлогоднего финала»

Главный тренер «Баварии» Ханс-Дитер Флик поделился ожиданиями от матча против «ПСЖ».

«Это будет новая игра, у них другая команда с новым тренером. Но в целом же мало что изменилось с прошлогоднего финала, нам нужно будет правильно распоряжаться мячом, а при потерях сразу же вступать в отбор, ставя их в неудобное положение. Что касается атаки, то мы бы хотели продемонстрировать больше решимости по сравнению с нашим матчем против «РБ Лейпцига» в выходные.

У «ПСЖ» отличная оборона и невероятные игроки в атаке. Нельзя давать им получать мяч на свободном пространстве, иначе всё может закончиться плохо», - цитирует Флика пресс-служба УЕФА.