Мбаппе стал рекордсменом Лиги чемпионов

|
08 Апреля 2021, 09:16,
|
|
Французский «ПСЖ» провел гостевой поединок против мюнхенской «Баварии» в рамках 1/4 финала Лиги чемпионов. Парижский коллектив отпраздновал результативную победу со счетом 3:2. Один гол в составе гостей забил Маркиньос, а Килиан Мбаппе оформил дубль.
Согласно данным пресс-службы УЕФА, 22-летний нападающий установил рекорд Лиги чемпионов. Мбаппе стал первым футболистом в истории, сумевшим забить пять голов на выезде в поединках 1/8 и 1/4 финала турнира в рамках одного сезона.
Ответная игра между командами состоится во Франции 13-го апреля. Начало запланировано в 22:00 по московскому времени.
|
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: ПСЖ, Килиан Мбаппе
Голевая машина, а ведь совсем молод... И что ещё будет!