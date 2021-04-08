Мбаппе стал рекордсменом Лиги чемпионов

Французский «ПСЖ» провел гостевой поединок против мюнхенской «Баварии» в рамках 1/4 финала Лиги чемпионов. Парижский коллектив отпраздновал результативную победу со счетом 3:2. Один гол в составе гостей забил Маркиньос, а Килиан Мбаппе оформил дубль.

Согласно данным пресс-службы УЕФА, 22-летний нападающий установил рекорд Лиги чемпионов. Мбаппе стал первым футболистом в истории, сумевшим забить пять голов на выезде в поединках 1/8 и 1/4 финала турнира в рамках одного сезона.

Ответная игра между командами состоится во Франции 13-го апреля. Начало запланировано в 22:00 по московскому времени.