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Мбаппе стал рекордсменом Лиги чемпионов

08 Апреля 2021, 09:16,

Французский «ПСЖ» провел гостевой поединок против мюнхенской «Баварии» в рамках 1/4 финала Лиги чемпионов. Парижский коллектив отпраздновал результативную победу со счетом 3:2. Один гол в составе гостей забил Маркиньос, а Килиан Мбаппе оформил дубль.

Согласно данным пресс-службы УЕФА, 22-летний нападающий установил рекорд Лиги чемпионов. Мбаппе стал первым футболистом в истории, сумевшим забить пять голов на выезде в поединках 1/8 и 1/4 финала турнира в рамках одного сезона.

Ответная игра между командами состоится во Франции 13-го апреля. Начало запланировано в 22:00 по московскому времени.

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: ПСЖ, Килиан Мбаппе
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Комментарии (1)
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0
Super fanat
08 Апреля 2021, 09:27

Голевая машина, а ведь совсем молод... И что ещё будет!

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