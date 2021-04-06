Павар: «Отсутствие Левандовского не изменит ситуацию»

Защитник «Баварии» Бенжамен Павар высказался о матче с «ПСЖ».

«Мы не обсуждали эту встречу в расположении сборной Франции, просто не было времени, все были сосредоточены на важных матчах. Для «ПСЖ» это будет своего рода реванш, мы же в свою очередь спокойны, просто хотим победить в обоих матчах.

Отсутствие Левандовского? Это не изменит ситуацию. Да, конечно, он является лучшим нападающим в мире, но у нас есть очень хорошие игроки, которые способны заменить Роберта. Очевидно, что мы скучаем по нему, но ничего с этим не поделать», - цитирует французского защитника пресс-служба мюнхенского клуба.