Чупо-Мотинг: «Сложнее защитить титул лучшей команды Европы, чем его завоевать»

Нападающий «Баварии» Эрик Чупо-Мотинг поделился ожиданиями от повторения прошлогоднего финала Лиги чемпионов с «ПСЖ». Год назад он играл в Париже, но в октябре на правах свободного агента пополнил команду из Мюнхена.

- У нас хорошие шансы пройти дальше, но сложнее защитить титул лучшей команды Европы, чем его завоевать, потому что сейчас все хотят обыграть «Баварию». Поэтому ее важнее работать вместе и на позитиве, получать удовольствие, а главное, оставаться единым целым. Отнесемся к «ПСЖ» со всей серьезностью, - заявил Чупо-Мотинг клубному сайту «Баварии».

32-летний игрок забил пять голов в 24 матчах за «Баварию».