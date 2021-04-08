Пагба: «Пересмотрели организацию обороны, и это принесло нам плоды после перерыва»

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08 Апреля 2021, 00:06,
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Защитник «ПСЖ» Колен Пагба дал комментарий по горячим следам матча 1/4 финала Лиги чемпионов против «Баварии» (3:2).
- Тренер нам указал на те моменты, которые не работали в первом тайме. Мы также пересмотрели организацию обороны, и это принесло нам плоды после перерыва. У нас получился намного более солидный оборонительный блок, - заявил Пагба в интервью УЕФА.
- Нам нужно оставаться сфокусированными и играть так, как у нас получалось сегодня. Придется много бегать, поскольку нас жестко прессинговали, - добавил Пагба.
Напомним, что в первом тайме парижане выиграли со счетом 2:1. Ответный матч состоится во вторник.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: ПСЖ, Колен Пагба