Пагба: «Пересмотрели организацию обороны, и это принесло нам плоды после перерыва»

Защитник «ПСЖ» Колен Пагба дал комментарий по горячим следам матча 1/4 финала Лиги чемпионов против «Баварии» (3:2).

- Тренер нам указал на те моменты, которые не работали в первом тайме. Мы также пересмотрели организацию обороны, и это принесло нам плоды после перерыва. У нас получился намного более солидный оборонительный блок, - заявил Пагба в интервью УЕФА.

- Нам нужно оставаться сфокусированными и играть так, как у нас получалось сегодня. Придется много бегать, поскольку нас жестко прессинговали, - добавил Пагба.

Напомним, что в первом тайме парижане выиграли со счетом 2:1. Ответный матч состоится во вторник.