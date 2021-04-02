Лига чемпионов 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

​Почеттино не считает, что без Левандовски «Бавария» менее опасна

02 Апреля 2021, 21:28,

«ПСЖ» и «Бавария» в скором времени сойдутся в четвертьфинале Лиги чемпионов. В обоих матчах мюнхенцам не поможет Роберт Левандовски – польский форвард получил травму. Наставник парижан Маурисио Почеттино не считает, что без Левандовски «Бавария» менее опасна.

«У меня есть хороший пример. Когда я тренировал «Тоттенхэм», мы играли в четвертьфинале Лиги чемпионов против «Манчестер Сити». Гарри Кейн, который был для нас таким же важным нападающим, как Левандовски для «Баварии», травмировался в первом тайме первого матча. Но дальше прошли мы.

«Бавария» - это не только фантастический игрок Левандовски. Главная сила «Баварии» - это команда. Это очень сильный клуб», - сказал Почеттино Le Parisien.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Бавария, ПСЖ, Маурисио Почеттино, Роберт Левандовски
★ Добавьте Евро-Футбол в источники



Читайте также на "Евро-футбол.ру":

Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Экс-игрок «Зенита» обыграл сборную России! Ранее Словакия не смогла справиться с Мальтой и Кипром
Экс-игрок «Зенита» обыграл сборную России! Ранее Словакия не смогла справиться с Мальтой и Кипром
Дубль Дзюбы и дебют Мухина: Россия обыграла Словению в Сочи, единолично возглавив группу отбора на ЧМ-2022
Дубль Дзюбы и дебют Мухина: Россия обыграла Словению в Сочи, единолично возглавив группу отбора на ЧМ-2022
​Сестра Роналду – о брошенной капитанской повязке: «Невероятная хладнокровность, каждый хотел бы бросить повязку арбитру в лицо»
​Сестра Роналду – о брошенной капитанской повязке: «Невероятная хладнокровность, каждый хотел бы бросить повязку арбитру в лицо»
Почему сборная России неожиданно проиграла в Словакии
Почему сборная России неожиданно проиграла в Словакии
Сборная Италии вновь выиграла со счётом 2:0, скромно повержена Литва
Сборная Италии вновь выиграла со счётом 2:0, скромно повержена Литва


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 10000 Обзор Играть
4 Бонус: 5000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 1000 Обзор Играть
7 Бонус: 10000 Обзор Играть
8 Бонус: 19500 Обзор Играть
9 Бонус: 500 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
11 Бонус: 8000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола