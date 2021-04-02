«ПСЖ» и «Бавария» в скором времени сойдутся в четвертьфинале Лиги чемпионов. В обоих матчах мюнхенцам не поможет Роберт Левандовски – польский форвард получил травму. Наставник парижан Маурисио Почеттино не считает, что без Левандовски «Бавария» менее опасна.

«У меня есть хороший пример. Когда я тренировал «Тоттенхэм», мы играли в четвертьфинале Лиги чемпионов против «Манчестер Сити». Гарри Кейн, который был для нас таким же важным нападающим, как Левандовски для «Баварии», травмировался в первом тайме первого матча. Но дальше прошли мы.

«Бавария» - это не только фантастический игрок Левандовски. Главная сила «Баварии» - это команда. Это очень сильный клуб», - сказал Почеттино Le Parisien.