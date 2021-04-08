Неймар отреагировал на победу «ПСЖ» в матче с «Баварией»

Один из лидеров французского «ПСЖ» Неймар высказался о гостевой победе над мюнхенской «Баварией» в первом поединке четвертьфинальной стадии Лиги чемпионов. Подопечные Маурисио Почеттино отпраздновали победу со счетом 3:2.

«Сражаться до конца», - гласит сообщение бразильского футболиста в инстаграм-аккаунте.

Напомним, что в составе «ПСЖ» голы забивали Килиан Мбаппе (дубль) и Маркиньос. За «Баварию» точными ударами отличились Томас Мюллер и Эрик Чупо-Мотинг.

Ответный поединок состоится в Париже 13-го апреля. Начало встречи запланировано в 22:00 по московскому времени.