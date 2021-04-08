Неймар отреагировал на победу «ПСЖ» в матче с «Баварией»

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08 Апреля 2021, 08:59,
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Один из лидеров французского «ПСЖ» Неймар высказался о гостевой победе над мюнхенской «Баварией» в первом поединке четвертьфинальной стадии Лиги чемпионов. Подопечные Маурисио Почеттино отпраздновали победу со счетом 3:2.
«Сражаться до конца», - гласит сообщение бразильского футболиста в инстаграм-аккаунте.
Напомним, что в составе «ПСЖ» голы забивали Килиан Мбаппе (дубль) и Маркиньос. За «Баварию» точными ударами отличились Томас Мюллер и Эрик Чупо-Мотинг.
Ответный поединок состоится в Париже 13-го апреля. Начало встречи запланировано в 22:00 по московскому времени.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Бавария, ПСЖ, Неймар