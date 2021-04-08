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Дракслер: «Бавария» играет опасно с Левандовски или без него»

08 Апреля 2021, 00:22,

Полузащитник «ПСЖ» Юлиан Дракслер назвал факторы победы над «Баварией» (3:2) в четвертьфинале Лиги чемпионов.

- Всей команде пришлось очень усердно работать. Мы увидели, насколько опасен наш соперник. У нас великолепная атака, вот почему мы забили три гола и победили. У нас есть Мбаппе с такими характеристиками как ни у кого другого в мире. Нам нужна его скорость. Он получает моменты и забивает. Это очень важно для нас, особенно против такой «Баварии». Нам предстоит много работы, потому что противник играет опасно с Левандовски или без него, - приводит слова Дракслера официальный сайт УЕФА.

Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: ПСЖ, Юлиан Дракслер
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