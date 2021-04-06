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06 Апреля 2021, 15:40,
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Вингер «Баварии» Серж Гнабри, скорее всего, не сыграет с «ПСЖ» в первом четвертьфинале Лиги чемпионов. Об этом на пресс-конференции журналистам сообщил главный тренер мюнхенцев Ханс-Дитер Флик.
«Марк Рока получил травму в воскресенье, поэтому он пропустит завтрашний матч. У Сержа Гнабри болит горло и, скорее всего, он тоже не сыграет», - приводит слова Флика пресс-служба «Баварии».
Первая игра между «Баварией» и «ПСЖ» состоится в Мюнхене в среду, седьмого апреля. Стартовый свисток прозвучит в десять часов вечера по московскому времени.
Серж Гнабри забил десять голов и отдал пять голевых передач в тридцати четырёх матчах нынешнего сезона.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Бавария, Серж Гнабри