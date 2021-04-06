Вингер «Баварии» Серж Гнабри, скорее всего, не сыграет с «ПСЖ» в первом четвертьфинале Лиги чемпионов. Об этом на пресс-конференции журналистам сообщил главный тренер мюнхенцев Ханс-Дитер Флик.

«Марк Рока получил травму в воскресенье, поэтому он пропустит завтрашний матч. У Сержа Гнабри болит горло и, скорее всего, он тоже не сыграет», - приводит слова Флика пресс-служба «Баварии».

Первая игра между «Баварией» и «ПСЖ» состоится в Мюнхене в среду, седьмого апреля. Стартовый свисток прозвучит в десять часов вечера по московскому времени.

Серж Гнабри забил десять голов и отдал пять голевых передач в тридцати четырёх матчах нынешнего сезона.