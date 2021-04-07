Неймар и Мбаппе рвутся на трон: «ПСЖ» под снегом наказал «Баварию» на выезде

В суперчетвертьфинале Лиги чемпионов «Бавария» встречалась с «ПСЖ».

Противостояние «Баварии» и «ПСЖ» в последнее время самое топовое в Лиге чемпионов. Мюнхенский клуб мощно провёл прошлый розыгрыш турнира, выиграв его на одном дыхании. В августовском финале от Левандовски и компании пострадал как раз «ПСЖ», который конкретно грезит международными успехами со времён прихода в руководство катарских шейхов. Только вот на нынешней четвертьфинальной стадии команда Ханса-Дитера Флика вынуждена обходиться без своей главной ударной силы в лице Левандовски, у которого травмировано колено.

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Первый матч дуэли прошёл в Мюнхене при слабоотрицательной температуре под снегом. Команды не стали водить за нос ожидавших зрелища болельщиков и обменялись моментами уже за первые три минуты. Чупо-Мотинг попал в перекладину после навеса Киммиха с углового, а парижане отреагировали на это результативно. Неймар продвинулся к чужой штрафной со смещением в центр и отдал коротко направо на Мбаппе. Тот выстрелил в ближний угол, и мяч от ноги Нойера отскочил в сетку (0:1).

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Немецкая команда кинулась вперёд за отыгрышем, но на двенадцатой минуте её положение могло стать совсем незавидным. Дракслер послал мяч в ворота хозяев, и те должны быть благодарны Мбаппе за то, что он чуть-чуть заступил в офсайд. Вскоре мяч в штрафной «ПСЖ» попал в руку Данилу от его бедра, но судья не поставил пенальти.

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Визитёры удачно перенесли опасную десятиминутку. Навасу пришлось прилично поработать, чтобы сохранить свои владения в неприкосновенности. Кейлор ногами отразил удар головой от Горетцки, а потом справился ещё и с попыткой Павара в ближний угол. К тому же, Чупо-Мотинг умудрился не попасть в пустой угол, замыкая на дальней штанге подачу Киммиха со штрафного.

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Ну а Париж ещё раз сделал то, что никак не получалось у «Баварии», – забил гол. Гости разыграли угловой правым флангом, и казалось, что опасности у ворот хозяев уже возникнет. Мюнхенцам тоже так казалось – и они попались на втором темпе. Неймар из глубины идеально забросил на не залезшего в офсайд капитана Маркиньоса, который вторым касанием поразил правый нижний угол и почти сразу попросил замену из-за травмы.

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«ПСЖ», конечно, призвал себе в первом тайме на помощь удачу. Потому что французская команда забила дважды в двух своих моментах, не считая эпизода с офсайдом, а «Бавария» создала много нереализованных шансов. Но один из них она всё же конвертировала в гол. На 37-й минуте Павар выполнил диагональный кросс справа, и Чупо-Мотинг головой переправил мяч в левый угол (1:2).

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В начале второго тайма Неймар упустил шикарный шанс забить третий гол своей дружины, но не переиграл Нойера в ближнем бою. Болельщики «ПСЖ» сильно расстроились, ведь было понятно, что «Бавария» дальше будет давить. И к отметке в час игры мюнхенцы додавили: Киммих навесил со штрафного, Мюллер переправил мяч в левый угол (2:2).

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Психологическое преимущество оказалось на стороне хозяев, которые, как и в феврале с «Арминией» из Билефельда в Бундеслиге, выбрались из трудной ситуации по ходу матча. Однако парижане показали, что способны колоть точечно после долгого оборонительного отрезка. На 68-й минуте Мбаппе получил из центра поля пас от Ди Марии и опять поймал Нойера в ближнем углу, пробив на левом полуфланге между ног Боатенгу (2:3).

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Похоже, что очередной пропущенный гол надломил баварцев. Нет, они не бросили играть, и у Чупо-Мотинга продолжили возникать моменты, но рвение у них было уже не то. Хотя на последние минуты мюнхенцы добавили обороты. Алаба и Мюллер пробили рядом со штангами. Хозяева хотели пенальти за попадание мяча в руку лежавшему Эррере, но вместо этого Чупо-Мотинг нарвался на жёлтую карточку за неспортивное поведение. «ПСЖ» сделал серьёзную заявку на полуфинал, но в ответном матче не исключено любое развитие событий.

Кирилл Иванцов