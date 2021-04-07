Неймар и Мбаппе рвутся на трон: «ПСЖ» под снегом наказал «Баварию» на выезде

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07 Апреля 2021, 23:53,
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В суперчетвертьфинале Лиги чемпионов «Бавария» встречалась с «ПСЖ».
|3' Мбаппе Килиан (0:1)
|28' Маркиньос Маркос (0:2)
|(1:2) Чупо-Мотинг Эрик 37'
|(2:2) Мюллер Томас 60'
|68' Мбаппе Килиан (2:3)
Противостояние «Баварии» и «ПСЖ» в последнее время самое топовое в Лиге чемпионов. Мюнхенский клуб мощно провёл прошлый розыгрыш турнира, выиграв его на одном дыхании. В августовском финале от Левандовски и компании пострадал как раз «ПСЖ», который конкретно грезит международными успехами со времён прихода в руководство катарских шейхов. Только вот на нынешней четвертьфинальной стадии команда Ханса-Дитера Флика вынуждена обходиться без своей главной ударной силы в лице Левандовски, у которого травмировано колено.
Первый матч дуэли прошёл в Мюнхене при слабоотрицательной температуре под снегом. Команды не стали водить за нос ожидавших зрелища болельщиков и обменялись моментами уже за первые три минуты. Чупо-Мотинг попал в перекладину после навеса Киммиха с углового, а парижане отреагировали на это результативно. Неймар продвинулся к чужой штрафной со смещением в центр и отдал коротко направо на Мбаппе. Тот выстрелил в ближний угол, и мяч от ноги Нойера отскочил в сетку (0:1).
Немецкая команда кинулась вперёд за отыгрышем, но на двенадцатой минуте её положение могло стать совсем незавидным. Дракслер послал мяч в ворота хозяев, и те должны быть благодарны Мбаппе за то, что он чуть-чуть заступил в офсайд. Вскоре мяч в штрафной «ПСЖ» попал в руку Данилу от его бедра, но судья не поставил пенальти.
Визитёры удачно перенесли опасную десятиминутку. Навасу пришлось прилично поработать, чтобы сохранить свои владения в неприкосновенности. Кейлор ногами отразил удар головой от Горетцки, а потом справился ещё и с попыткой Павара в ближний угол. К тому же, Чупо-Мотинг умудрился не попасть в пустой угол, замыкая на дальней штанге подачу Киммиха со штрафного.
Ну а Париж ещё раз сделал то, что никак не получалось у «Баварии», – забил гол. Гости разыграли угловой правым флангом, и казалось, что опасности у ворот хозяев уже возникнет. Мюнхенцам тоже так казалось – и они попались на втором темпе. Неймар из глубины идеально забросил на не залезшего в офсайд капитана Маркиньоса, который вторым касанием поразил правый нижний угол и почти сразу попросил замену из-за травмы.
«ПСЖ», конечно, призвал себе в первом тайме на помощь удачу. Потому что французская команда забила дважды в двух своих моментах, не считая эпизода с офсайдом, а «Бавария» создала много нереализованных шансов. Но один из них она всё же конвертировала в гол. На 37-й минуте Павар выполнил диагональный кросс справа, и Чупо-Мотинг головой переправил мяч в левый угол (1:2).
В начале второго тайма Неймар упустил шикарный шанс забить третий гол своей дружины, но не переиграл Нойера в ближнем бою. Болельщики «ПСЖ» сильно расстроились, ведь было понятно, что «Бавария» дальше будет давить. И к отметке в час игры мюнхенцы додавили: Киммих навесил со штрафного, Мюллер переправил мяч в левый угол (2:2).
Психологическое преимущество оказалось на стороне хозяев, которые, как и в феврале с «Арминией» из Билефельда в Бундеслиге, выбрались из трудной ситуации по ходу матча. Однако парижане показали, что способны колоть точечно после долгого оборонительного отрезка. На 68-й минуте Мбаппе получил из центра поля пас от Ди Марии и опять поймал Нойера в ближнем углу, пробив на левом полуфланге между ног Боатенгу (2:3).
Похоже, что очередной пропущенный гол надломил баварцев. Нет, они не бросили играть, и у Чупо-Мотинга продолжили возникать моменты, но рвение у них было уже не то. Хотя на последние минуты мюнхенцы добавили обороты. Алаба и Мюллер пробили рядом со штангами. Хозяева хотели пенальти за попадание мяча в руку лежавшему Эррере, но вместо этого Чупо-Мотинг нарвался на жёлтую карточку за неспортивное поведение. «ПСЖ» сделал серьёзную заявку на полуфинал, но в ответном матче не исключено любое развитие событий.
Кирилл Иванцов
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Евро-Футбол.Ру Кирилл Иванцов
|Теги: Бавария, ПСЖ, Лига Чемпионов
А тем временем в эфире матч тв великий тренер и несостоявшийся обладатель ЗМ Шалимов поучает игроков Баварии и ПСЖ как надо играть. Смешно) Что-то из разряда слона и моськи.
А шо, бразильский петушок выцдаравел как только пэсэжо сыграл с ктолунью? Велико же коленопреклонение, прихлебательство, лизоблюдство и подсирательство циркача и труса такому же завистливо-трусливому и самомнящему аргентинскому недоделку недоигроку... А ПСЖ с победой! Матч под снегом получился прикольным.
Ответный матч, думается мне, будет весьма неплох.
Узнаю руку ,,мастера ,, вязкий тупой футбол с несуразными и корявыми голами , спасибо Господу что услышал мои молитвы и не привел этого кудесника в Ла лигу , а ПСЖ скоро станет убогим даже в своей лиге , ну а так конечно матч насыщенный , помешала погода , очень помешала , отличная игра баварцев , умная с тактическими изменениями , но в рамке был Навас , уважуха ему , и мне показалось что судьи из испании таки смпотизировали псж , конечно же лучше иметь в соперниках лошар ведомыми этим бестолковым почетино нежели немцев , еще раз убеждаюсь что НЕ ДОЛЖНЫ судить представители тех стран чьи команды еще играют на этом этапе , должны были судить например итальянцы , голландцы , но не испанцы , Навас был лучший , и Нойер . понравился Лерой постоянно накручивая парижан )) жаль что сыграл самый дурной вариант , худшая команда выиграла ...
31 удар по воротам ( из них 12 в створ ) - и только два гола у немцев!(( После ухода Маркиньоса оборона парижан и так не выглядела надёжной, а во втором тайме вплоть до финального свистка просто "трещала по швам"! Но немцы, создавая один опасный момент за другим, в концовке торопились и мазали из выгоднейших позиций. Уверен - был бы Лёва, немцы не проиграли бы этот матч! Почеттино в построении защитной игры "пошёл" ещё дальше "Барселоны" - у тех один Месси не принимает участие в оборонительных действиях команды, а у ПСЖ сразу двое - Мбаппе и Неймар. Но - как известно - победителей не судят! Хотя - как и в первом матче с "Барсой" у французов многое "зарешал" Мбаппе и в некоторых моментах французам просто повезло - мяч никак не хотел залетать в их ворота!))
Мбаппе крут. При этом счет не по игре. хозяева поражения явно не заслужили. Интересно и зрелищно. Ждем второй серии. Все еще может быть.
Ну шо ты там баварский зазнавшийся фанат, обосратушки )
Чем хорош Почеттино он драйвовый, антиФлегма)
Простой, но отточенный футбол и большие возможности для игроков порезвиться и импровизировать.
Браво ПСЖ!
ай отличный резалт.. так держац!.. эх если б в финале манчестер-сила с пасатижэ встретились был бы угарный финалище.. но хотелось бы реал с мс все-таки.. )))