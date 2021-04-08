Мбаппе: «Нойер - один из лучших вратарей в истории футбола. Надеюсь, что снова смогу ему забить»

Главный герой матча с «Баварией» в четвертьфинале Лиги чемпионов, форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе дал интервью после поединка, в котором оформил дубль, а его команда победила со счетом 3:2.

- Я люблю играть против лучших футболистов мира, а Мануэль Нойер - один из лучших вратарей в истории футбола. Я не чувствовал давления. У меня не получилось забить ему в финальном матче прошлого сезона, но я надеюсь, что смогу сделать подобное снова, - приводит слова Мбаппе УЕФА.

- Был очень сложный матч против лучшей команды Европы на сегодняшний день. Мы отлично сработали как команда, но это только первый матч. На ответный мы должны выйти с уверенностью в своих силах и снова сыграть как команда, - добавил форвард.