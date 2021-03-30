​Верратти рискует пропустить матч с «Баварией»

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30 Марта 2021, 20:49,
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Полузащитник «ПСЖ» Марко Верратти пройдёт обследование после получения травмы бедра в расположении сборной Италии. Как сообщает RMC Sport, футболист рискует пропустить матчи парижан против «Лилля» и «Баварии» в чемпионате Франции и Лиге чемпионов соответственно.
«ПСЖ» примет «Лилль» третьего апреля и сыграет в гостях у «Баварии» седьмого апреля.
В нынешнем сезоне Верратти провёл за «ПСЖ» двадцать шесть матчей в различных соревнованиях. На счету итальянского футболиста шесть результативных передач на партнёров.
«ПСЖ» располагается на вершине турнирной таблицы Лиги 1, опережая «Лилль» по дополнительным показателям.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: ПСЖ, Марко Верратти