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​Верратти рискует пропустить матч с «Баварией»

30 Марта 2021, 20:49,

Полузащитник «ПСЖ» Марко Верратти пройдёт обследование после получения травмы бедра в расположении сборной Италии. Как сообщает RMC Sport, футболист рискует пропустить матчи парижан против «Лилля» и «Баварии» в чемпионате Франции и Лиге чемпионов соответственно.

«ПСЖ» примет «Лилль» третьего апреля и сыграет в гостях у «Баварии» седьмого апреля.

В нынешнем сезоне Верратти провёл за «ПСЖ» двадцать шесть матчей  в различных соревнованиях. На счету итальянского футболиста шесть результативных передач на партнёров.

«ПСЖ» располагается на вершине турнирной таблицы Лиги 1, опережая «Лилль» по дополнительным показателям.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: ПСЖ, Марко Верратти
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