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«ПСЖ» потерял защитника перед матчем с «Баварией»

05 Апреля 2021, 13:15,

Защитник Алессандро Флоренци не поможет «ПСЖ» в ближайших матчах, об этом рапортует клубная пресс-служба посредством «Твиттера».

30-летний итальянский футболист выбыл из строя из-за заражения коронавирусной инфекцией. В данный момент защитник находится на самоизоляции.

Ранее стало известно, что из-за Covid-19 парижский гранд лишился полузащитника Марко Верратти.

Таким образом, Флоренци пропустит первый поединок против мюнхенской «Баварии» в четвертьфинале Лиги чемпионов. Матч пройдет в Мюнхене седьмого апреля. Ответная встреча состоится в Париже через неделю.

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: ПСЖ, Алессандро Флоренци
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