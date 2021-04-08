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Левандовски заявил, что не сыграет в ответном матче с «ПСЖ»

08 Апреля 2021, 10:30,

Форвард мюнхенской «Баварии» Роберт Левандовски ответил на вопрос о том, сможет ли он принять участие в ответном поединке 1/4 финала Лиги чемпионов против французского «ПСЖ».

Как передает издание Deutsche Welle, польский бомбардир заявил, что не успеет восстановиться к поединку, который состоится на следующей неделе во Франции.

Левандовски сейчас находится в лазарете из-за повреждения колена. Ранее сообщалось, что на полное восстановление ему потребуется около месяца.

Напомним, что в первом поединке, состоявшемся в Мюнхене, «Бавария» потерпела поражение со счетом 2:3.

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Бавария, ПСЖ, Роберт Левандовски
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