Маркиньос: «Мы должны показать свой максимум, чтобы обыграть «Баварию»

Защитник «ПСЖ» Маркиньос пообщался с журналистами перед матчем против мюнхенской «Баварии».

«Мы готовы сыграть с отличной командой, в составе которой огромное количество великих игроков. «Бавария» находится в прекрасной форме и не проигрывает в Лиге чемпионов. Мы должны показать свой максимум, чтобы вернуться домой с хорошим результатом. Победителя определят мелочи.

Мы не рассматриваем встречу с «Баварией» как матч-реванш за поражение в финале в прошлом сезоне. У нас другой тренер, другая игра, многое изменилось. Но я не против, если кого-то прошлое поражение будет дополнительно мотивировать», - цитирует Маркиньоса пресс-служба УЕФА.