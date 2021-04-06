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Маркиньос: «Мы должны показать свой максимум, чтобы обыграть «Баварию»

06 Апреля 2021, 22:41,

Защитник «ПСЖ» Маркиньос пообщался с журналистами перед матчем против мюнхенской «Баварии».

«Мы готовы сыграть с отличной командой, в составе которой огромное количество великих игроков. «Бавария» находится в прекрасной форме и не проигрывает в Лиге чемпионов. Мы должны показать свой максимум, чтобы вернуться домой с хорошим результатом. Победителя определят мелочи.

Мы не рассматриваем встречу с «Баварией» как матч-реванш за поражение в финале в прошлом сезоне. У нас другой тренер, другая игра, многое изменилось. Но я не против, если кого-то прошлое поражение будет дополнительно мотивировать», - цитирует Маркиньоса пресс-служба УЕФА.

Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Бавария, ПСЖ, Маркиньос
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