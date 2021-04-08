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Чупо-Мотинг: «В любой другой день «Бавария» забила бы 5-6 голов»

08 Апреля 2021, 09:57,

Форвард мюнхенской «Баварии» Эрик Чупо-Мотинг пообщался с журналистами после поражения от «ПСЖ» в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов. Немецкая команда на своем поле уступила со счетом 2:3.

«Очень много пропустили, при этом не реализовали кучу своих моментов. Я взглянул на статистику - это безумие. В любой другой день «Бавария» забила бы пять-шесть мячей. Команда огорчена результатом. Мы смогли вернуться со счета 0:2, но все равно уступили», - приводит слова нападающего официальный сайт УЕФА.

Ответная встреча пройдет во Франции 13-го апреля. Начало матча - 22:00 по московскому времени.

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Бавария, ПСЖ, Эрик Чупо-Мотинг
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Комментарии (1)
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mansur005
08 Апреля 2021, 10:28

чупа-чупс чёто гонит

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