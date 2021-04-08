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«Бавария» проиграла дома впервые с ноября 2019 года

08 Апреля 2021, 08:02,

В рамках четвертьфинальной стадии Лиги чемпионов мюнхенская «Бавария» принимала французский «ПСЖ». Встреча завершилась победой гостей со счетом 3:2.

Стоит отметить, что вчерашнее поражение стало для чемпиона Германии первым за длительное время. Последний раз подопечные Ханса-Дитера Флика уступали на домашнем стадионе в конце ноября 2019-го года, когда в поединке Бундеслиги проиграли «Байеру».

Ответный матч противостояния состоится во Франции 13-го апреля. Победитель данной пары поборется за выход в финал Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» или дортмундской «Боруссией».

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Бавария, ПСЖ
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