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Мбаппе назвал отсутствие Левандовски «хорошей новостью» для «ПСЖ»

04 Апреля 2021, 14:31,

Форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе в преддверии первого четвертьфинала Лиги чемпионов против «Баварии» высказался по поводу того, что Роберт Левандовски не сыграет за мюнхенцев из-за полученной травмы.

«Мы не собираемся быть разборчивыми. Роберт Левандовски – великий футболист, и его отсутствие является для нас хорошей новостью, хотя я и не люблю отмечать травмы соперников», - высказался Мбаппе в интервью Telefoot.

Первая игра между «Баварией» и «ПСЖ» в Мюнхене пройдёт в ближайшую среду, седьмого апреля. Стартовый свисток прозвучит в десять часов вечера по московскому времени.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Бавария, ПСЖ, Килиан Мбаппе, Роберт Левандовски
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