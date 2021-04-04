Мбаппе назвал отсутствие Левандовски «хорошей новостью» для «ПСЖ»

Форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе в преддверии первого четвертьфинала Лиги чемпионов против «Баварии» высказался по поводу того, что Роберт Левандовски не сыграет за мюнхенцев из-за полученной травмы.

«Мы не собираемся быть разборчивыми. Роберт Левандовски – великий футболист, и его отсутствие является для нас хорошей новостью, хотя я и не люблю отмечать травмы соперников», - высказался Мбаппе в интервью Telefoot.

Первая игра между «Баварией» и «ПСЖ» в Мюнхене пройдёт в ближайшую среду, седьмого апреля. Стартовый свисток прозвучит в десять часов вечера по московскому времени.