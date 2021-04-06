Чупо-Мотинг: «Предпочёл бы сыграть с «ПСЖ» в финале Лиги чемпионов»

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06 Апреля 2021, 10:26,
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Форвард мюнхенской «Баварии» Эрик Чупо-Мотинг пообщался с представителями СМИ в преддверии противостояния с французским «ПСЖ» в рамках 1/4 финала Лиги чемпионов.
«Если бы можно было выбирать, то я предпочел бы сыграть с «ПСЖ» в финале Лиги чемпионов. Оба клуба уважительно относятся друг к другу. Все футбольные поклонники в ожидании этого матча», - передает слова футболиста пресс-служба немецкого клуба.
Первый поединок между «Баварией» и «ПСЖ» состоится в Мюнхене седьмого апреля. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени. Ответный матч между командами пройдет на следующей неделе в Париже.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Бавария, ПСЖ, Эрик Чупо-Мотинг