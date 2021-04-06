Чупо-Мотинг: «Предпочёл бы сыграть с «ПСЖ» в финале Лиги чемпионов»

Форвард мюнхенской «Баварии» Эрик Чупо-Мотинг пообщался с представителями СМИ в преддверии противостояния с французским «ПСЖ» в рамках 1/4 финала Лиги чемпионов.

«Если бы можно было выбирать, то я предпочел бы сыграть с «ПСЖ» в финале Лиги чемпионов. Оба клуба уважительно относятся друг к другу. Все футбольные поклонники в ожидании этого матча», - передает слова футболиста пресс-служба немецкого клуба.

Первый поединок между «Баварией» и «ПСЖ» состоится в Мюнхене седьмого апреля. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени. Ответный матч между командами пройдет на следующей неделе в Париже.