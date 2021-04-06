Гнабри не сыграет с «ПСЖ» из-за коронавируса

Главный тренер «Баварии» Ханс-Дитер Флик на пресс-конференции говорил, что Серж Гнабри вряд ли сыграет с «ПСЖ» из-за боли в горле. Оказывается, вингер заразился коронавирусом. Пресс-служба мюнхенского клуба сообщила о том, что тест Гнабри на COVID-19 показал положительный результат. Футболист был отправлен на домашний карантин. Он чувствует себя хорошо.

Серж Гнабри в сезоне 2020/2021 провёл за «Баварию» тридцать четыре матча. В них вингер отметился десятью забитыми мячами и пятью результативными передачами на партнёров.

«Бавария» примет «ПСЖ» в первом четвертьфинале Лиги чемпионов седьмого апреля.