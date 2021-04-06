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Мбаппе - о матче с «Баварией»: «Включайте телевизоры и наслаждайтесь ярким шоу»

06 Апреля 2021, 08:15,

Нападающий французского «ПСЖ» Килиан Мбаппе пообщался с журналистами в преддверии первого матча с мюнхенской «Баварией» в рамках 1/4 финала Лиги чемпионов.

«Мы встретимся с топ-клубом. Многие болельщики с нетерпением ждут этого противостояния. Это будет превосходная встреча, поэтому советую всем включить свои телевизоры и насладиться ярким шоу. Надеюсь, «ПСЖ» удастся одержать победу», - передает слова форварда пресс-служба УЕФА.

Первый поединок состоится в Мюнхене седьмого апреля, начало - 22:00 по московскому времени. Ответная встреча пройдет в Париже на следующей неделе.

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Бавария, ПСЖ, Килиан Мбаппе
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