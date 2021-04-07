«Бавария» и «ПСЖ» назвали стартовые составы

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07 Апреля 2021, 21:15,
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В среду в Лиге чемпионов снова сыграют прошлогодние финалисты «Бавария» и «ПСЖ». На поле в Мюнхене с первых минут выйдут следующие игроки:
«Бавария»: Мануэль Нойер, Бенджамен Павар, Никлас Зюле, Давид Алаба, Люка Эрнандес, Йозуа Киммих, Леон Горецка, Лерой Сане, Томас Мюллер, Кингсли Коман, Эрик Чупо-Мотинг.
«ПСЖ»: Кейлор Навас, Колен Дагба, Маркос Маркиньос, Преснел Кимпембе, Абду Диалло, Данилу Перейра, Идрисса Гуэй, Юлиан Дракслер, Анхель ди Мария, Неймар, Килиан Мбаппе.
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Напомним, что ответный матч этих команд состоится через неделю.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Бавария, ПСЖ