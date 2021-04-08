Павар: «Бавария» заслуживала победы в матче с «ПСЖ»

Защитник «Баварии» Бенжамен Павар высказался о результате первого матча с «ПСЖ» в 1/4 финала Лиги чемпионов. Немецкий клуб уступил на своем поле со счетом 2:3.

«Все расстроены. Мы заслуживали победы в этой встрече. «Бавария» больше владела мячом и создавала много моментов. Но нужно признать, что соперники хорошо сыграли.

Теперь нам предстоит ответная встреча. Мы приложим все усилия, чтобы пройти в полуфинал. Думаю, нам под силу одолеть «ПСЖ», - приводит слова футболиста RMC Sport.

Ответный матч состоится во Франции 13-го апреля. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.