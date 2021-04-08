Павар: «Бавария» заслуживала победы в матче с «ПСЖ»

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08 Апреля 2021, 08:33,
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Защитник «Баварии» Бенжамен Павар высказался о результате первого матча с «ПСЖ» в 1/4 финала Лиги чемпионов. Немецкий клуб уступил на своем поле со счетом 2:3.
«Все расстроены. Мы заслуживали победы в этой встрече. «Бавария» больше владела мячом и создавала много моментов. Но нужно признать, что соперники хорошо сыграли.
Теперь нам предстоит ответная встреча. Мы приложим все усилия, чтобы пройти в полуфинал. Думаю, нам под силу одолеть «ПСЖ», - приводит слова футболиста RMC Sport.
Ответный матч состоится во Франции 13-го апреля. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Бавария, ПСЖ, Бенжамен Павар
Ну, пару хороших кроссов в матче сделал. А так да, ещё не всё потеряно. Всё зависит от следующего матча. И, надеюсь, Лёва будет на поле!