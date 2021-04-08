Лига чемпионов 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Флик: «ПСЖ» забил трижды, хотя почти не имел моментов»

08 Апреля 2021, 08:22,

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Ханс-Дитер Флик поделился эмоциями после первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов с французским «ПСЖ». Немецкий клуб потерпел домашнее поражение со счетом 2:3.

«Матч мог закончиться с другим счетом. Мы имели много моментов и могли покинуть поле с гораздо лучшим результатом. Соперники забили три мяча, хотя почти не имели моментов. Впрочем, я доволен действиями своих подопечных, они показали отличную игру», - приводит слова специалиста пресс-служба УЕФА.

Ответная встреча между «ПСЖ» и «Баварией» состоится 13-го апреля во Франции.

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Бавария, ПСЖ, Ханс-Дитер Флик
★ Добавьте Евро-Футбол в источники



Читайте также на "Евро-футбол.ру":

Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
«Ливерпуль» разочаровал в Мадриде: Команда Клоппа без шансов проиграла «Реалу»
«Ливерпуль» разочаровал в Мадриде: Команда Клоппа без шансов проиграла «Реалу»
Неймар и Мбаппе рвутся на трон: «ПСЖ» под снегом наказал «Баварию» на выезде
Неймар и Мбаппе рвутся на трон: «ПСЖ» под снегом наказал «Баварию» на выезде
Соболев рвёт и мечет: «Спартак» отомстил «Ростову» Карпина и почти догнал «Зенит»
Соболев рвёт и мечет: «Спартак» отомстил «Ростову» Карпина и почти догнал «Зенит»
​«Челси» громко провалился в АПЛ перед четвертьфиналом Лиги чемпионов
​«Челси» громко провалился в АПЛ перед четвертьфиналом Лиги чемпионов
«Манчестер Сити» с трудом вырвал победу у «Боруссии»
«Манчестер Сити» с трудом вырвал победу у «Боруссии»


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 10000 Обзор Играть
4 Бонус: 5000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 1000 Обзор Играть
7 Бонус: 10000 Обзор Играть
8 Бонус: 19500 Обзор Играть
9 Бонус: 500 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
11 Бонус: 8000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола