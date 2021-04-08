Флик: «ПСЖ» забил трижды, хотя почти не имел моментов»

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Ханс-Дитер Флик поделился эмоциями после первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов с французским «ПСЖ». Немецкий клуб потерпел домашнее поражение со счетом 2:3.

«Матч мог закончиться с другим счетом. Мы имели много моментов и могли покинуть поле с гораздо лучшим результатом. Соперники забили три мяча, хотя почти не имели моментов. Впрочем, я доволен действиями своих подопечных, они показали отличную игру», - приводит слова специалиста пресс-служба УЕФА.

Ответная встреча между «ПСЖ» и «Баварией» состоится 13-го апреля во Франции.