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Эррера – о матче с «Баварией»: «Я не думаю о реванше»

07 Апреля 2021, 14:56,

Полузащитник «ПСЖ» Андер Эррера пообщался с журналистами перед первым матчем против «Баварии» в рамках 1/4 финала Лиги чемпионов.

«Мы не должны думать о том, сыграют ли их ключевые игроки сегодня или нет. Сейчас нам не до этого. Нам необходимо правильно настроиться и быть сосредоточенными, чтобы победить «Баварию». Когда я играю против команды, которая уже обыгрывала нас раньше, то не думаю о реванше – это не самый лучший способ подготовиться к матчу.

Мбаппе и Неймар? Конечно, на них будет возложена дополнительная ответственность, потому что они являются лучшими игроками в мире. У нас в составе есть и Навас, который трижды выигрывал Лигу чемпионов, Ди Марию не удивить подобными матчами, это важнейшие футболисты, но нельзя рассчитывать только на отдельных игроков», - цитирует Эрреру GFFN.

Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Бавария, ПСЖ, Андер Эррера
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