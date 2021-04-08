Почеттино подвёл итоги матча с «Баварией»

Наставник «ПСЖ» Маурисио Почеттино дал интервью после гостевого матча с мюнхенской «Баварией» в рамках 1/4 финала Лиги чемпионов. Первый поединок завершился победой парижского гранда со счетом 3:2.

«Доволен результатом и игрой команды. Нам противостоял лучший клуб Европы. Хочу поздравить своих подопечных, победа - это полностью их заслуга. Игроки - главные герои встречи.

Впереди еще 90 минут игрового времени. Первую встречу мы выиграли, но в ответной будет еще сложнее», - приводит слова аргентинского тренера RMC Sport.

Ответный матч «ПСЖ» - «Бавария» состоится во Франции 13-го апреля.