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Почеттино подвёл итоги матча с «Баварией»

08 Апреля 2021, 08:09,

Наставник «ПСЖ» Маурисио Почеттино дал интервью после гостевого матча с мюнхенской «Баварией» в рамках 1/4 финала Лиги чемпионов. Первый поединок завершился победой парижского гранда со счетом 3:2.

«Доволен результатом и игрой команды. Нам противостоял лучший клуб Европы. Хочу поздравить своих подопечных, победа - это полностью их заслуга. Игроки - главные герои встречи.

Впереди еще 90 минут игрового времени. Первую встречу мы выиграли, но в ответной будет еще сложнее», - приводит слова аргентинского тренера RMC Sport.

Ответный матч «ПСЖ» - «Бавария» состоится во Франции 13-го апреля.

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Бавария, ПСЖ, Маурисио Почеттино
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Комментарии (1)
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Super fanat
08 Апреля 2021, 10:52

Ну вот и выстрелил тренер, который во Франции пока не впечатляет... Думается, его брали как раз под ЛЧ.

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