Почеттино подвёл итоги матча с «Баварией»

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08 Апреля 2021, 08:09,
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Наставник «ПСЖ» Маурисио Почеттино дал интервью после гостевого матча с мюнхенской «Баварией» в рамках 1/4 финала Лиги чемпионов. Первый поединок завершился победой парижского гранда со счетом 3:2.
«Доволен результатом и игрой команды. Нам противостоял лучший клуб Европы. Хочу поздравить своих подопечных, победа - это полностью их заслуга. Игроки - главные герои встречи.
Впереди еще 90 минут игрового времени. Первую встречу мы выиграли, но в ответной будет еще сложнее», - приводит слова аргентинского тренера RMC Sport.
Ответный матч «ПСЖ» - «Бавария» состоится во Франции 13-го апреля.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Бавария, ПСЖ, Маурисио Почеттино
Ну вот и выстрелил тренер, который во Франции пока не впечатляет... Думается, его брали как раз под ЛЧ.