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Де Брёйне и Мбаппе - в числе претендентов на звание игрока недели ЛЧ

08 Апреля 2021, 09:30,

На официальном сайте УЕФА стартовало голосование за лучшего футболиста недели в Лиге чемпионов. За индивидуальный приз поборются несколько исполнителей.

По итогам прошедших поединков 1/4 финала на награду номинированы: плеймейкер «Манчестер Сити» Кевин де Брёйне (гол в матче с «Боруссией» Дортмунд), нападающий «Реала» Винисиус Жуниор (дубль в игре против «Ливерпуля»), полузащитник «Челси» Жоржиньо (результативный пас в поединке с «Порту»), форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе (два гола во встрече с «Баваией»).

Отдать свой голос за одного из номинантов можно на официальном сайте УЕФА.

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Килиан Мбаппе, Кевин де Брёйне, Винисиус Жуниор, Жоржиньо
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