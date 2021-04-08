Де Брёйне и Мбаппе - в числе претендентов на звание игрока недели ЛЧ

На официальном сайте УЕФА стартовало голосование за лучшего футболиста недели в Лиге чемпионов. За индивидуальный приз поборются несколько исполнителей.

По итогам прошедших поединков 1/4 финала на награду номинированы: плеймейкер «Манчестер Сити» Кевин де Брёйне (гол в матче с «Боруссией» Дортмунд), нападающий «Реала» Винисиус Жуниор (дубль в игре против «Ливерпуля»), полузащитник «Челси» Жоржиньо (результативный пас в поединке с «Порту»), форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе (два гола во встрече с «Баваией»).

Отдать свой голос за одного из номинантов можно на официальном сайте УЕФА.