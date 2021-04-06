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Почеттино: «Мы приехали за победой»

06 Апреля 2021, 20:17,

Наставник «ПСЖ» Маурисио Почеттино пообщался с журналистами перед матчем против мюнхенской «Баварии».

«Нам предстоит сыграть с чемпионами Европы и мира. Мы уважаем «Баварию», но верим в свои силы и приехали сюда за победой. У соперника хорошо организованная команда, обороняющаяся очень высоко. Они имеют в своем составе сильных атакующих игроков, которые могут выиграть игру благодаря своим индивидуальным действиям. Будет необходимо найти правильный баланс и быть осторожными, не теряя мяч в опасных зонах», - цитирует Почеттино пресс-служба УЕФА.

Матч между «Баварией» и «ПСЖ» состоится завтра, седьмого апреля, в 22:00 по московскому времени.

Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: ПСЖ, Маурисио Почеттино
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