Почеттино: «Мы приехали за победой»

Наставник «ПСЖ» Маурисио Почеттино пообщался с журналистами перед матчем против мюнхенской «Баварии».

«Нам предстоит сыграть с чемпионами Европы и мира. Мы уважаем «Баварию», но верим в свои силы и приехали сюда за победой. У соперника хорошо организованная команда, обороняющаяся очень высоко. Они имеют в своем составе сильных атакующих игроков, которые могут выиграть игру благодаря своим индивидуальным действиям. Будет необходимо найти правильный баланс и быть осторожными, не теряя мяч в опасных зонах», - цитирует Почеттино пресс-служба УЕФА.

Матч между «Баварией» и «ПСЖ» состоится завтра, седьмого апреля, в 22:00 по московскому времени.